Die Hoffnung aufs nächste Ried-Wunder

In Ried kann man sich derzeit nur wundern. Denn dem "Wunder von Kopenhagen" soll nun ein "Wunder von Eindhoven" folgen.



Ein wundervolles Ansinnen, das aber die Grenze des Unmöglichen streift. Denn nach dem 0:0 im Hinspiel sind die Innviertler am Donnerstag in den Niederlanden bei PSV Eindhoven (18.45 Uhr, live ORFeins) krasser Außenseiter.



Der Griff nach dem Strohhalm soll so aussehen: "Wir setzen auf eine gekonnte Kontertaktik. Ob das reichen wird, werden wir sehen", meinte Ried-Trainer Paul Gludovatz. Die Rieder Personalprobleme sind aber noch größer geworden. Gludovatz verspricht aber: "Wir werden auch in Eindhoven mit elf Mann beginnen."



Fakt ist dennoch, dass den Oberösterreichern langsam die Spieler ausgehen. Nach dem Karriereende von Oliver Glasner, dem plötzlichen Abgang von Florian Mader und der Verletzung von Markus Hammerer sind vor der Reise nach Eindhoven Max Karner, Anel Hadzic und Jan-Marc Riegler angeschlagen. Karner durfte trotz eines Kopf-Zusammenpralls in Mattersburg ins Flugzeug nach Eindhoven klettern, über seinen Einsatz wird am Matchtag entschieden.