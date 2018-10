Die Größen glänzen in der Champions League

Neymar, Lionel Messi, Antoine Griezmann - die Größen des Weltfußballs haben am Mittwoch in der zweiten Runde der Champions League geglänzt. Neymar traf beim 6:1-Kantersieg von Paris Saint-Germain gegen Salzburg-Bezwinger Roter Stern Belgrad in dreifacher Ausführung. Messi und Griezmann führten die spanischen Topclubs FC Barcelona bzw. Atletico Madrid jeweils mit Doppelpacks zum Erfolg.

Trainer, Mitspieler und auch die Presse versuchten sich am Tag danach in Superlativen. Auch die Wahl zum Weltfußballer des Jahres, bei der Kroatiens Spielmacher Luka Modric vor eineinhalb Wochen die zehnjährige Vorherrschaft von Messi und Cristiano Ronaldo beendet hat, wurde einmal mehr infrage gestellt. "Die Auszeichnung ist für mich eine Lüge", sagte etwa Barcelonas Jordi Alba. Messi spiele in einer eigenen Liga.

Fünf Tore hat der Argentinier in den ersten beiden CL-Saisonspielen bereits erzielt, darunter zwei beim 4:2-Auswärtssieg am Mittwoch gegen Tottenham. Der 31-Jährige traf in London zudem zweimal die Stange. " Messi isst an seinem eigenen Tisch", meinte Linksverteidiger Alba. "Er ist der Beste der Welt und macht uns alle noch ein bisschen besser."