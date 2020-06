Die Favoritner sind nicht die Favoriten

Nach der 0:1-Heimpleite gegen Schlusslicht Kapfenberg und dem 0:0 am Samstag in Wiener Neustadt gastiert die Austria am Dienstag (20.30 Uhr/live Sky) im Pappelstadion von Mattersburg.



Beide Teams zählen zu den besten Mannschaften im Frühjahr. Die Wiener haben genauso wie Salzburg elf Punkte geholt, die Burgenländer folgen gleich dahinter mit zehn Zählern. Mit ein Grund, warum für Austria-Coach Ivica Vastic seine Mannschaft nicht als klarer Favorit ins Rennen geht: "Die Liga ist derzeit extrem ausgeglichen, man kann nirgends Punkte fix einplanen."



Die Mattersburger sind nach dem 1:1 bei Rapid auf den Geschmack gekommen. "Wir wollen gleich den nächsten Wiener Großklub ärgern", sagt Trainer Franz Lederer. Die Rollen sind für den Mattersburg-Coach im Aufeinandertreffen des Neunten mit dem Dritten klar verteilt: "Die Austria muss gewinnen, ein Punkt in Mattersburg ist für sie zu wenig."