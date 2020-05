Die Bayern müssen ihre Pflicht erfüllen

Bayern-Coach Jupp Heynckes könnte auch Spieler schonen, zumal Bastian Schweinsteiger, Javi Martínez und Dante bei einer Gelben Karte im Achtelfinal-Hinspiel gesperrt wären.

Bayerns Finalbezwinger vom vergangenen Mai, der FC Chelsea, hat indes ganz andere Sorgen. Nach zuletzt sieben sieglosen Spielen in der Premier League könnten die Blues als erster Titelverteidiger in der Geschichte der europäischen Königsklasse schon in der Vorrunde scheitern. Selbst ein Sieg gegen Nordsjælland könnte heute in Gruppe E fürs Weiterkommen zu wenig sein, wenn Italiens Meister Juventus Turin bei Schachtar Donezk zumindest einen Punkt holt.