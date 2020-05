Die Austria will wieder in die Erfolgsspur

Austria-Trainer Nenad Bjelica will keine Energie mehr vergeuden mit der 0:1-Niederlage am Samstag in Grödig. Geht es doch heute schon wieder weiter mit der Meisterschaft, Sturm Graz gastiert in der Generali-Arena (20.30 Uhr). „Wir haben keine Zeit, zu jammern oder nachdenklich zu sein“, sagte er. Vor der Niederlage hatte die Austria drei Mal in Folge gewonnen. Gegen Graz will die Austria bei vier ausstehenden Runden im Jahr 2013 wieder in die Spur zurückfinden. Neben drei Heimauftritten gegen die Grazer, die Admira am Samstag und Ried (18. 12.) wartet auch die Reise nach Salzburg (15. 12.). Wobei die Austria-Macht am Verteilerkreis nur eine eingeschränkte ist. Daheim waren die Wiener diese Saison keine Offenbarung, von acht Heimauftritten in dieser Saison wurden nur drei gewonnen.