Die Admira empfängt Meister Sturm Graz

Tabellenführer Salzburg gastiert in Kapfenberg. Aufsteiger Admira, mit einem Punkt Rückstand Zweiter, empfängt Sturm Graz zum Meisterduell. Nach dem 4:2 vor zwei Wochen gegen die Wiener Austria wurde Trainer Didi Kühbauer schon zu den Themen Titel und UEFA-Cup gefragt. Das sind aber nicht die Themen, mit denen sich der 40-Jährige beschäftigt. "Es ist schön zu wissen, dass wir vorn dabei sein können. Und wenn ich auch an mein Team glaube, so bleibt unser oberstes Ziel der Klassenerhalt."