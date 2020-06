Dicke Luft bei Wacker

Und das mit einem Low-Budget-Team. Keinem anderen Verein der Bundesliga ist seine Kampfmannschaft so wenig wert wie dem FC Wacker. Mittlerweile fließen gerade einmal noch drei Millionen Euro in die Profispieler-Abteilung. Das sind umgerechnet 43 Prozent des 7-Millionen-Euro-Etats. Laut den offiziellen Zahlen des Kreditschutzverbandes kommtkein Rivale auf so eine niedrige Quote.

Für die kommende Saison müssen nun 300.000 Euro eingespart werden. Doch bei Wacker weiß derzeit noch keiner so recht, wie das gelingen soll. Ausgerechnet in der wichtigsten Planungsphase sind Sportchef Oliver Prudlo die Hände gebunden. Zumal auch noch seine persönliche Zukunft ungeklärt ist. Prudlos Vertrag läuft aus, Gespräche über eine Verlängerung liegen auf Eis.

Immerhin weiß der kauzige Vereinsboss Kaspar Plattner bereits, was er sich für die Jubiläumssaison – Wacker wird im Jahr 2013 hundert – erwartet: „Vorne mitspielen müsste möglich sein."