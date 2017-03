DFB-Pokal: Siege für Bayern und Gladbach

Im DFB-Viertelfinale gab es auch am Mittwoch keine Überraschungen. Bayern München (mit David Alaba) setzte sich zuhause gegen den FC Schalke 04 (mit Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller) mit 3:0 durch. Mann des Abends war Stürmerstar Robert Lewandowski, der die Tore zum 1:0 (3.) und 3:0 (29.) selbst erzielte und das 2:0 durch Thiago Alcantara (16.) vorbereitete.

Foto: REUTERS/FABIAN BIMMER Im zweiten Spiel des Abends feierte Borussia Mönchengladbach einen Auswärtserfolg beim HSV. Lars Stindl und Raffael brachten die Gäste nach der Pause durch zwei Elfmeter in Führung (53. bzw. 61.), dem HSV gelang durch Bobby Wood in der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer.

Bereits am Dienstag war Eintracht Frankfurt mit einem 1:0-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld ins Halbfinale eingezogen. Das wegen Schneefalls und eines demzufolge unbespielbaren Platzes abgesagte Duell zwischen Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund wird voraussichtlich am 14. März nachgetragen. Zudem soll die Partie in einem anderen Stadion stattfinden, da der Rasen im Lotte-Heimstadion seit Wochen in problematischem Zustand ist.