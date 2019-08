DFB-Pokal: Glasner gewinnt mit Wolfsburg in der Verlängerung

Bundesligist VfL Wolfsburg hat mit Mühe die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Die Niedersachsen siegten im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Oliver Glasner beim Drittligisten Hallescher FC am Montag mit 5:3 (3:3, 1:1) nach Verlängerung.

Auch Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart erledigte durch ein 1:0 (1:0) beim Drittligisten Hansa Rostock seine Pflichtaufgabe und revanchierte sich damit für das Pokal-Aus im Vorjahr an der Ostsee. Ex-Bundesligist Hannover 96 verlor dagegen beim Zweitliga-Aufsteiger Karlsruher SC 0:2 (0:0).

Hannover 96 ist nach dem Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga im DFB-Pokal gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Das Zweitliga-Duell beim Tabellenführer Karlsruher SC verloren die Niedersachsen von Trainer Mirko Slomka am Montag mit 0:2 (0:0). Der Wiener Lukas Grozurek (53. Minute) und Marvin Wanitzek per Foulelfmeter (61.) trafen für die Badener.