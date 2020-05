Deutschlands goldene Fußball-Zukunft

Als die Auftritte des deutschen Nationalteams noch mit " Rumpelfußball" beschrieben wurden, gab Michael Ballack den einsamen Lichtblick. Von den Feldspielern der DFB-Auswahl wurde nur dem zentralen offensiven Mittelfeldspieler wegen seiner Torgefährlichkeit Weltklasseformat zugebilligt. Diese Zeiten scheinen viel länger zurückzuliegen als ein paar Jahre.



Vor dem 3:2-Erfolg gegen Brasilien hatte Teamchef Joachim Löw das Dauerthema " Ballack im deutschen Team" für endgültig beendet erklärt. Und prompt geigte ein 19-Jähriger in seinem ersten Länderspiel von Beginn an auf eben dieser Ballack-Position auf: Mario Götze erzielte gegen den Rekordweltmeister einen Treffer, leitete ein Tor ein und brachte das junge Team mit perfekten Zuspielen immer wieder in aussichtsreiche Positionen.



" Mario hat eine außergewöhnliche Technik und Orientierungsfähigkeit. Er sieht nach allen Seiten. Er findet immer Lösungen", lobte Löw den von Dortmund-Trainer Klopp aufgebauten Shootingstar. Während die Brasilianer nun schon auffallend lange nicht wie ein absolutes Topteam auftreten, wurde Götze, der sich auch an den Flanken wohlfühlt, in deutschen Medien bereits zum kickenden Brasilianer "Götzinho" geadelt.