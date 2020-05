Deutschland zittert sich zu Sieg

Deutschland gewann das erste Pflichtspiel nach dem WM-Titel von Brasilien 2:1. Neun Weltmeister bot Bundestrainer Joachim Löw beim ersten Qualifikationsspiel für die EM-Endrunde 2016 in Dortmund gegen die Schotten auf. Nur Rudy und Reus hatten den Pokal in Rio de Janeiro nicht stemmen dürfen.

Die Deutschen mussten auf Lahm, Klose und Mertesacker verzichten, weil diese ihren Rücktritt erklärt hatten, zudem fehlten Schweinsteiger, Khedira und Hummels, weil sie nicht fit für einen Einsatz waren. Trotzdem hatte Deutschland letztlich genug Qualität aufzubieten, um Schottland zu bezwingen. Wenngleich mit viel Bauch- und Kopfweh.

Zunächst verjuxte Müller einen Kopfball aus sieben Metern leichtfertig, wenig später setzte er sich in luftiger Höh’ gleich gegen zwei schottische Abwehrrecken durch und traf zum 1:0 (18.).