Deutschland-Legionäre im Sonnen-Training

Kann man am Ballermann flüssige Kombinationen üben? Mainz fliegt jedenfalls am Freitag ins Camp nach Mallorca und bestreitet dort auch ein Testspiel gegen das B-Team von Real Mallorca. Andreas Ivanschitz ist nach seiner Seitenbandverletzung im Knie noch nicht voll belastbar, ganz im Gegensatz zu Julian Baumgartlinger.

David Alaba und die Bayern weilen seit 2. Jänner in Doha, Emanuel Pogatetz mit Hannover in Portugal, Martin Harnik und Stuttgart schwitzen ebenso wie die Bremer in Belek. Wenige Kilometer davon entfernt bereitet sich Martin Stranzl mit Gladbach in Antalya auf die Rückrunde vor.