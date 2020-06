Deutschland hat Abwehrsorgen

82 Tage vor dem EM-Start muss sich der deutsche Teamchef Joachim Löw mit neuen Entwicklungen in der Problemzone Defensive beschäftigen. Der drohende Ausfall von Arsenal-Innenverteidiger Per Mertesacker bis zum Saisonende der englischen Premier League erschwert die Planungen von Löw auf einer der Schlüsselposition.

Die Genesung von Mertesacker nach der Operation am rechten Sprunggelenk wird zu einem Wettlauf mit der Zeit. Der 27 Jahre alte Abwehrchef muss nach dem Eingriff im Februar wohl ohne Spielpraxis in die EM-Vorbereitung einsteigen, die am 11. Mai mit einem Trainingslager in Sardinien beginnt. "Ich glaube, dass Per bis zum Saisonende ausfällt", sagte Arsenal-Coach Arsène Wenger englischen Medien am Freitag.