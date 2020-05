Deutschland auf Rekordkurs

Nach der souverän bestandenen Prüfung am Bosporus winkt der jungen und immer reifer wirkenden Mannschaft von Löw nun am Dienstag in Düsseldorf gegen Belgien der Qualifikationsrekord - noch nie schaffte ein DFB-Team eine makellose Ausscheidungsrunde mit zehn Siegen. Im Hexenkessel von Istanbul fiel der mit Spannung erwartete Auftritt von Mesut Özil aus. Der türkischstämmige Regisseur von Real Madrid, dessen möglicher Verzicht im Vorfeld zu Diskussionen geführt hatte, stand wegen einer Achillessehnenreizung nicht im Kader. Özil hätte fitgespritzt werden müssen, dieses Risiko wollte Löw nicht eingehen.



"So muss ich vorsichtig sein", sagte der Bundestrainer. Für Özil rückte der Dortmunder Mario Götze als Spielmacher in die Startformation. Und der BVB-Jungstar ließ zwar seine große Anlagen aufblitzen, allerdings kam der 19-Jährige in Istanbul nicht ganz an Özils internationale Reife heran. Mit der herrlichen Vorarbeit zu Müllers 2:0 hatte der Edeltechniker aber noch seinen großen Moment.