Im Bundesliga-Alltag pendelt der Hamburger irgendwo zwischen Tristesse und Hoffnung im Abstiegskampf, im Cup stehen die Hanseaten nach dem 2:0-Erfolg über den 1. FC Köln im Viertelfinale. Vor 45.100 Zuschauern im eiskalten Volksparkstadion erzielten Gideon Jung (5. Minute) und Bobby Wood (76.) die Tore für den HSV, der damit zum siebenten Mal seit dem Cup-Erfolg von 1987 wieder das Viertelfinale erreichte.

Das Team von Trainer Peter Stöger war vor allem in der ersten Hälfte zu behäbig, steigerte sich zwar nach der Pause, am verdienten 2:0-Sieg der Gastgeber, die schon am Freitag Leverkusen zuhause besiegt hatten, änderte es nichts. Die Kölner standen zuletzt 2010 in der Runde der letzten Acht.

Einsatzkräfte gefordert

Vier Tage nach den Ausschreitungen beim Spitzenspiel gegen RB Leipzig bestreitet Borussia Dortmund das nächste Heimspiel. Von Vorfreude ist aber nichts zu spüren.

In Dortmund war man in den vergangenen Tagen mehr damit beschäftigt, sich für die Vorkommnisse vom Samstag zu entschuldigen, als über das bevorstehende Achtelfinale im Cup gegen die Berliner Hertha (20.45, Sky, DasErste) zu sprechen. Das Sportliche war zweitrangig geworden. Nun habe man erste Übeltäter identifiziert können, erklärte BVB-Geschäftsführer Watzke. Ein besonderes Augenmerk liegt am Mittwoch aber auch auf den Einsatzkräften. Diese waren ebenfalls arg in die Kritik geraten. Eine Polizeisprecherin versicherte, dass Konsequenzen aus den Vorkommnissen gezogen worden seien.

Thomas Tuchel, Trainer der Borussia, ist über die neuen Störfeuer von außerhalb wenig erfreut. Immerhin sei mit dem Sieg gegen den Tabellenzweiten ein wichtiger Schritt gemacht worden. Tuchel: "Gegen Leipzig haben wir unsere Qualität gezeigt. So wünschen wir uns das."