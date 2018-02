Michael Gregoritsch hat am Sonntag im 20. Spiel sein neuntes Saisontor in der deutschen Bundesliga erzielt. Der ÖFB-Teamstürmer traf beim 3:0-Heimsieg des FC Augsburg in der 21. Runde gegen Eintracht Frankfurt in der 76. Minute zum 2:0. Genauso wie der 23-jährige Steirer spielten auch seine Landsleute Kevin Danso und Martin Hinteregger durch. Das Duo bildete die Innenverteidigung.

Der Treffer von Gregoritsch war äußerst sehenswert. Der Angreifer legte sich nach einem Caiuby-Kopfball den Ball vom linken auf den rechten Fuß und traf aus der Drehung. Zuvor hatte dem Sohn von U21-Teamchef Werner Gregoritsch noch die nötige Effizienz gefehlt - bei Chancen in der dritten und 45. Minute. Auch Danso kam einem Treffer nahe, er köpfelte nach einem Eckball aber nicht ins Gehäuse (7.).

Die restlichen Treffer steuerten Koo Ja-cheol (19.) und Marco Richter (89.) bei. Augsburg holte damit nach dem 1:1 bei Köln vier Punkte aus den jüngsten beiden Spielen und ist voll im Rennen um die Europacup-Plätze. Mit 31 Zählern fehlen dem Siebenten nur vier Punkte auf Rang zwei. Am Freitagabend geht es auswärts gegen den mit Bayer Leverkusen punktgleichen Dritten RB Leipzig weiter. Frankfurt hat als Sechster zwei Zähler mehr als Augsburg auf dem Konto.

21. Runde:

Freitag, 02.02.2018 1. FC Köln - Borussia Dortmund 2:3 (0:1) Dortmund: Trainer Stöger Samstag, 03.02.2018 Hertha BSC Berlin - 1899 Hoffenheim 1:1 (0:1) Hertha: Lazaro spielte durch; Hoffenheim: Grillitsch spielte durch, R. Zulj ab 71., ohne Posch SC Freiburg - Bayer Leverkusen 0:0 Freiburg: ohne Lienhart; Leverkusen: Özcan auf der Bank, ohne Baumgartlinger (angeschlagen) Schalke 04 - Werder Bremen 1:2 (1:0) Schalke: Burgstaller ab 65., ohne Schöpf (angeschlagen); Bremen: Junuzovic ab 71. (Tor zum 1:2/93.), Kainz und Friedl Ersatz FSV Mainz 05 - Bayern München 0:2 (0:2) Mainz: ohne Onisiwo; Bayern: Alaba ab 70. VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 1:1 (1:0) Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig 0:1 (0:0) Leipzig: Sabitzer, Laimer spielten durch, Ilsanker ab 90., Trainer Hasenhüttl Sonntag, 04.02.2018 FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 3:0 (1:0) Augsburg: Gregoritsch spielte durch und traf zum 2:0/76., Danso und Hinteregger spielten auch durch. Hamburger SV - Hannover 96 18.00

Tabelle: