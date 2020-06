Deutsche Bundesliga: Nächster Rückschlag für Werder Bremen

2. Liga: Stuttgart gegen Osnabrück nur torlos

In der zweiten Liga konnte VfB Stuttgart den Punkteverlust von Leader Arminia Bielefeld nicht nutzen. Nach dem Bielefelder Heim-1:1 am Vortag gegen Nürnberg blieb die Stuttgarter Partie am Sonntag gegen VfL Osnabrück torlos. Die zweitplatzierten Schwaben liegen nun weiter fünf Punkte hinter der Arminia. Der HSV könnte am Montag mit einem Sieg gegen Holstein Kiel vorbeiziehen.

Bei Stuttgart versuchte der in der 75. eingetauschte Sasa Kalajdzic vergeblich, das Siegestor zu erzielen. Auf der Gegenseite spielte sein österreichischer Landsmann Lukas Gugganig durch. Konstantin Kerschbaumer musste beim 1:2 des FC Heidenheim bei Hannover 96 in Minute 69 vom Platz. Die auf Rang vier liegenden Heidenheimer erlitten damit im Kampf um den Aufstieg einen Rückschlag. Beim 1:0-Heimsieg von Erzgebirge Aue gegen den Karlsruher SC wurde KSC-Stürmer Marco Djuricin im Finish ein Tor wegen Abseits aberkannt.