Deutsche Bundesliga: Haaland-Festspiele gehen weiter

Indes gehen die Haaland-Festspiele in Deutschland weiter. Beim 5:0 gegen Union Berlin durfte der Winter-Neuzugang bei Borussia Dortmund erstmals von Beginn an spielen. Und wieder traf der ehemalige Salzburger Stürmer doppelt. Der 19-jährige Norweger erzielte das 2:0 (18.) und das 5:0 (76.). Es waren seine Tore sechs und sieben für die Dortmunder im gerade erst dritten Spiel. Der BVB ist ebenfalls mit drei Siegen in das Jahr 2020 gestartet.