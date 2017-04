Mit einem 2:1 (1:0) gegen Bayer Leverkusen hat der SC Freiburg am Sonntag Rang sechs in der deutschen Bundesliga und damit seine Europacupambitionen unterstrichen und den Gästen um Österreichs Legionäre Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic wohl endgültig die Hoffnung auf die Teilnahme an der Europa League genommen.

Vor 24.000 Zuschauern im Schwarzwald-Stadion sorgten Nils Petersen (11.) und Pascal Stenzel (88.) für die Freiburger Tore. Der Ausgleich per Foulelfmeter von Kevin Volland war zu wenig für Bayer (60.). Dragovic spielte durch, Baumgartlinger bis zur 90. Minute.

Leverkusen fehlen nun schon acht Zähler auf die internationalen Plätze - auf den Relegationsplatz und den FC Augsburg dagegen sind es weiter nur vier Punkte Vorsprung.