Deutsche Bundesliga: Schalke bremst die Bayern

Der FC Bayern und Schalke 04 haben sich im ersten Topspiel der 19. Runde der deutschen Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Damit hat Verfolger RB Leipzig die Chance, am Abend mit einem Sieg im zweiten Spitzenduell bei Borussia Dortmund auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranzurücken.

Die Tore in einem über weite Strecken ansprechenden Match erzielten der Pole Robert Lewandowski in der 9. bzw. der Brasilianer Naldo in der 13. Spielminute.

Mehrmals waren die couragierten Gäste dem Führungstor sehr nahe. ÖFB-Teamspieler Guido Burgstaller traf in der 40. Minute die Latte, ein Treffer von Daniel Caligiuri (54.) zählte wegen Abseits nicht. Der von Bayern verliehene Holger Badstuber wurde bei seinem Bundesliga-Debüt für Schalke in der 59. Minute angeschlagen vom Feld genommen. Alessandro Schöpf spielte aufseiten der Schalker durch.

Burgstallers Arbeitstag war in der 73. Minute beendet, da hatten die Bayern die Herrschaft über das Spielgeschehen klar an sich gerissen. Vor dem gegnerischen Tor blieben die Münchner aber wirkungslos. David Alaba wurde in der 77. Minute wie auch Kapitän Philipp Lahm, der sein 500. Pflichtspiel für Bayern absolvierte, eingetauscht. Javi Martinez (86.) und Kingsley Coman (93.) ließen Möglichkeiten zum Siegestreffer aus. Es war der erste Punkteverlust für das Team von Trainer Carlo Ancelotti nach zuvor sieben Erfolgen nacheinander.

Hoffenheim souverän

1899 Hoffenheim zeigte sich von der ersten Saison-Niederlage in Leipzig vor einer Woche gut erholt und bezwang den FSV Mainz 05 mit 4:0. Der Dorfverein rückte somit auf den dritten Rang vor.

Nach zwei Niederlagen zum Jahresauftakt verhinderte Hertha BSC durch das 1:0 gegen den FC Ingolstadt ein weiteres Abrutschen im Kampf um die Europaplätze.

Borussia Mönchengladbach setzte sich mit 3:0 (0:0) gegen den SC Freiburg durch und schob sich im Tabellen-Mittelfeld auf drei Punkte an die Breisgauer heran.

Sieg für Stögers Kölner

Der 1. FC Köln vergrößerte durch ein 1:0 die Abstiegssorgen des VfL Wolfsburg. Das Siegestor fiel erst in der Schlussphase (81.) als Torjäger nach einem an ihm verursachten Elfmeter vom Punkt traf. Die Truppe von Peter Stöger mischt weiter oben mit, liegt punktgleich mit der Frankfurter Eintracht auf dem fünften Platz.

19. Runde:

Freitag, 03.02.2017 Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen 1:0 HSV: ohne Gregoritsch (verletzt). Leverkusen: Baumgartlinger bis zur Pause, Özcan Ersatz, ohne Dragovic (verletzt) Samstag, 04.02.2017 Bayern München - FC Schalke 04 1:1 Bayern: Alaba ab 77., ohne Friedl. Schalke: Schöpf spielte durch, Burgstaller bis 73. Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 3:0 Hertha BSC Berlin - FC Ingolstadt 04 1:0 Ingolstadt: Suttner spielte durch, Hinterseer ab 66. 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1:0 Köln: Trainer Stöger 1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 4:0 Mainz: ohne Onisiwo (krank) Borussia Dortmund - RB Leipzig 18.30 Sonntag, 05.02.2017 FC Augsburg - Werder Bremen 15.30 Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 17.30

Tabelle: