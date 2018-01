Insgesamt fünf Österreicher, davon vier von Beginn an, waren am Samstag im Spitzenspiel der Deutschen Bundesliga zu sehen. Die Leipziger Sabitzer, Laimer (als rechter Außenverteidiger) und Ilsanker setzten sich dabei gegen Schalke mit Burgstaller und Schöpf mit 3:1 durch.

Besonders schön war das dritte Tor der siegreichen Gastgeber gewesen. Nach einem Lupfer von Sabitzer über die Abwehr übernahm Laimer per Brust und legte perfekt quer für Torschütze Werner. Leipzig übernahm damit Platz zwei.

Der FC Augsburg befindet sich auch im neuen Jahr in der Erfolgsspur. Die bisherige Überraschungsmannschaft dieser Saison gewann am Samstag in der ersten Frühjahrs-Runde daheim gegen den HSV mit 1:0 und verbesserte sich damit auf Rang sieben. Hoffenheim rutschte durch ein 1:1 bei Werder auf den achten Platz ab, die Bremer blieben dadurch auf dem Relegationsrang.

Hannover verwandelte vor eigenem Publikum gegen Mainz einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Stuttgart kam zu einem Heim-1:0 über Hertha BSC und das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Freiburg endete 1:1. Am Abend steigt der Schlager zwischen RB Leipzig und Schalke.

Gregoritsch traf das Aluminium

In Augsburg erzielte Koo Ja-cheol kurz vor der Pause per Kopf das entscheidende Tor für die Gastgeber, bei denen die ÖFB-Internationalen Martin Hinteregger und Michael Gregoritsch, der in der 75. Minute Aluminium traf, durchspielten. Kein Erfolgserlebnis gab es für ihren Landsmann Valentino Lazaro, der beim 0:1 in Stuttgart in der 86. Minute ausgetauscht wurde.

Martin Harnik sah Hannovers 3:2 gegen Mainz und den Triplepack seines Klubkollegen Niclas Füllkrug nur von der Ersatzbank aus. Dafür kickten im Weserstadion gleich drei Österreicher - beim 1:1 zwischen Werder und Hoffenheim wurde Zlatko Junuzovic bei den Gastgebern in der Nachspielzeit ausgetauscht, Florian Kainz war bis zur 84. Minute im Einsatz. Bei den Hoffenheimern war Florian Grillitsch über die volle Distanz auf dem Platz, seine Landsleute Stefan Posch und Robert Zulj saßen auf der Bank.

18. Runde:

Freitag, 12.01.2018 Bayer Leverkusen - Bayern München 1:3 (0:1) Leverkusen: Baumgartlinger, Özcan Ersatz; Bayern: Alaba spielte durch, Friedl nicht im Kader Samstag, 13.01.2018 Werder Bremen - 1899 Hoffenheim 1:1 (0:1) Bremen: Kainz bis zur 84., Junuzovic bis zur 91.; Hoffenheim: Grillitsch spielte durch, Posch und R. Zulj auf der Bank Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 1:1 (1:0) Freiburg: ohne Lienhart FC Augsburg - Hamburger SV 1:0 (1:0) Augsburg: Gregoritsch und Hinteregger spielten durch, ohne Danso Hannover 96 - FSV Mainz 05 3:2 (2:2) Hannover: Harnik und Sahin-Radlinger auf der Bank; Mainz: ohne Onisiwo VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin 1:0 (0:0) Hertha: Lazaro bis zur 86. RB Leipzig - Schalke 04 18.30 Sonntag, 14.01.2018 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 15.30 Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 18.00

Tabelle: