Köln siegt auf Schalke, Bayern schießt Augsburg ab

Der FC Bayern München verstärkt sich gerne mit namhaften Fußballern, plant aber auch für die Zukunft. Großes Interesse hat der deutsche Meister am erst 16-jährigen Norweger Martin Ødegaard. Und dieser wird wohl auch in München landen. Schon in der abgelaufenen Woche trainierte der junge Mann vom norwegischen Klub Strømsgodset Drammener mit den Bayern-Profis.

Trainer Josep Guardiola bestätigte die Anwesenheit des Trainingsgastes, wollte dazu aber keinen Kommentar abgeben. "Er ist ein absolutes Ausnahme-Talent und ein guter Typ, sehr weit für sein Alter. Wir bemühen uns sehr um ihn, und ich glaube, dass wir eine gute Chance haben", wurde der Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge schon konkreter.

Die Konkurrenz ist allerdings stark: Real Madrid und der FC Liverpool haben ihr Interesse am Ausnahme-Talent bekundet, das mit 15 Jahren und 300 Tagen als jüngster Spieler in die Geschichte der EM-Qualifikation einging: Martin Ødegaard wurde am 13. Oktober 2014 in Norwegens Team im Spiel gegen Bulgarien eingesetzt.