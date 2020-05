Das Phantomtor hat ein Nachspiel

Das Skandalspiel mit dem Phantomtor von Stefan Kießling hat den deutschen Fußball in Aufregung versetzt. Hoffenheim rechnet nach dem kuriosen 1:2 gegen Leverkusen am Freitag damit, dass sie vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ein Wiederholungsspiel bekommen. „Alles andere wäre ja ein Witz“, sagte Trainer Markus Gisdol und verwies auf den Fall Thomas Helmer von 1994.

Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler äußerte Verständnis für Hoffenheims Protest: „Für uns ist das natürlich auch unangenehm, dass so ein Tor gegeben wurde. Wir können nichts dafür, Stefan Kießling kann auch nichts dafür.“ Der Stürmer hatte in der 70. Minute auf das Tor geköpfelt – an der Stange vorbei, doch der Ball war durch ein Loch im Seitennetz in Schulterhöhe ins Tor geflutscht. „Im ersten Moment habe ich gedacht, der geht nicht rein. Dann kamen alle auf mich zugestürmt, und der Ball zappelte im Netz“, erklärte Kießling später. Der 29-Jährige hatte sich unmittelbar nach der Aktion verärgert an den Kopf gefasst und abgedreht. Er habe das Ganze „nicht genau gesehen“. Er wisse auch nicht mehr genau, was er mit Referee Felix Brych danach gesprochen habe.