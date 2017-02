Deutsche Bundesliga: HSV schockt Leipzig, Bayern mit Dusel-Sieg

Auf diese Art und Weise kann man den Vorsprung zum Konkurrenten natürlich auch ausbauen. Typisch Bayern irgendwie. Die Münchner konnten auch in Ingolstadt nicht wirklich überzeugen, spielten mäßig und gewannen dennoch durch zwei ganz späte Tore. Somit bauten sie ihren Vorsprung auf RB Leipzig von vier auf sieben Punkte aus, weil die Hasenhüttl-Mannschaft daheim gegen Hamburg 0:3 verlor.

Die Generalprobe für den Champions–League-Hit gegen Arsenal war für die Bayern mehr als durchwachsen. Sie agierten ohne die gewohnte Dominanz im Spiel, hatten bis auf einen Lattenknaller von Lewandowski in der Schlussphase wenige hochkarätige Torchancen. Und dennoch gingen sie als Sieger vom Platz, weil Vidal in der Schlussminute zuschlug. Und Robben in der Nachspielzeit nachlegte. Eine Renaissance der "Dusel-Bayern". Bitter für Ingolstadt mit einem gut spielenden Markus Suttner.

Einen herben Rückschlag musste Leipzig hinnehmen. Der Aufsteiger hatte gegen den HSV mehr Ballbesitz, gewann mehr Zweikämpfe, hatte auch mehr Chancen. Doch in der wichtigsten Statistik, bei den Toren, waren sie unterlegen. Die ersten beiden Treffer erzielte der Grieche Papadopoulos per Kopf. Beim ersten Treffer des Innenverteidigers griff Ex-Salzburg-Goalie Gulacsi fürchterlich ins Leere. Hunt sorgte aus einem Konter für den 3:0-Endstand.

Schonfrist für Schmidt?

Vor dem Spiel von Leverkusen gegen Frankfurt hatte das Gerücht kursiert, der Bayer-Vorstand hätte schon ein Urteil über Trainer Roger Schmidt gefällt. Und dann bezwangen die Leverkusener (Baumgartlinger saß nur auf der Bank) Frankfurt deutlich mit 3:0, weshalb Schmidt vorerst nicht zum AMS gehen muss.

Dortmund enttäuschte beim Letzten Darmstadt, verlor überraschend 1:2. Und das verdient.

Bremen mit Zlatko Junuzovic mühte sich einmal mehr redlich, verlor daheim gegen Gladbach jedoch 0:1 und ist nun Vorletzter. Für Werder wird es eng.

20. Runde:

Freitag, 10.02.2017 FSV Mainz 05 - FC Augsburg 2:0 Mainz: ohne Onisiwo (Aufbautraining); Augsburg: Hinteregger spielte durch, Teigl ab 46. Samstag, 11.02.2017 SV Darmstadt - Borussia Dortmund 2:1 FC Ingolstadt 04 - Bayern München 0:2 Ingolstadt: Suttner spielte durch, Hinterseer ab 74.; Bayern: Alaba spielte durch RB Leipzig - Hamburger SV 0:3 Leipzig: Trainer Hasenhüttl, Ilsanker und Sabitzer spielten durch; HSV: ohne Gregoritsch (verletzt) Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3:0 Leverkusen: Baumgartlinger und Özcan Ersatz, ohne Dragovic (Aufbautraining); Frankfurt: Lindner Ersatz Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 0:1 Bremen: Junuzovic spielte durch, Kainz Ersatz, ohne Grillitsch (verletzt) FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin 18.30 Sonntag, 12.02.2017 VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim 15.30 SC Freiburg - 1. FC Köln 17.30

Tabelle: