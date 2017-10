Der SC Freiburg hat 1899 Hoffenheim die erste Saisonniederlage in der deutschen Bundesliga zugefügt. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich bezwang den Tabellenzweiten am Sonntag im badischen Derby mit 3:2 (2:1) und feierte in der 7. Runde den ersten Saisonsieg.

Der 19 Jahre alte Debütant Robin Hack hatte die Gäste von Coach Julian Nagelsmann in Führung gebracht (14. Minute). Florian Niederlechner (15.), Caglar Söyüncu (18.) und Pascal Stenzel (87.) drehten vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwald-Stadion die Partie. Der Freiburger Julian Schuster (90. +2) traf kurz vor Schluss ins eigene Tor.