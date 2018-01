Das Vorspiel zur Heim-Partie von Dortmund gegen Wolfsburg hatte es in sich. Denn Trainer Peter Stöger strich Starstürmer Aubameyang aus dem Kader, weil dieser am Samstagabend nicht zu einer Mannschafts-Sitzung erschienen war. "Er meinte, dass er die Sitzung vergessen hatte. Wir wissen, dass dem nicht so war", so Stöger vor dem Anpfiff. Die Entscheidung wurde vom Mannschafts-Rat mitgetragen.

Ob diese wiederholte Disziplinlosigkeit des Gabuners nachhaltige Folgen haben werde? Stöger: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht nachtragend bin." Gerüchten zufolge angelt jedoch Arsenal London nach Aubameyang, das Problem könnte sich noch im Jänner lösen. Als Torjäger ging er seinen Kollegen gestern gegen Wolfsburg jedenfalls ab.

Dortmund kam nach einer Anlaufzeit mit umständlichem und ungefährlichem Spiel dann doch zu Großchancen. Zwei davon verjuxte Yarmolenko, Sancho und Isak, der Vertreter von Aubameyang, trafen nur die Stange. Die beste Phase hatten die Dortmunder unmittelbar nach der Pause, doch den Dauerdruck konnte man nicht in Tore verwandeln. Wolfsburg umgekehrt wurde durch Origi und Malli zwei Mal gefährlich, Goalie Bürki hielt für die Dortmunder mit zwei Paraden immerhin den Punkt fest. Für Dortmund zwei verlorene Punkte im Kampf um Platz zwei.

Köln glückte der Sieg

Der Tabellenletzte Köln, Stögers Ex-Klub, verspielte zunächst eine 1:0-Führung durch Sörensen im Rhein-Derby gegen Mönchengladbach, das durch Raffael zum Ausgleich kam. Im spannenden Finish hatten die Gäste aus Gladbach zwei Topchancen durch Hermann und Hofmann, der bei dieser Aktion im Strafraum klar gefoult wurde. Doch der Unparteiische gab trotz Video-Studiums keinen Elfmeter. Glück für die Kölner, die am Ende jubelten. In der Schlusssekunde gelang Terodde per Kopf der Treffer zum Derby-Sieg. Köln fehlen auf den HSV sechs Punkte.

18. Runde:

Freitag, 12.01.2018 Bayer Leverkusen - Bayern München 1:3 (0:1) Leverkusen: Baumgartlinger, Özcan Ersatz; Bayern: Alaba spielte durch, Friedl nicht im Kader Samstag, 13.01.2018 Werder Bremen - 1899 Hoffenheim 1:1 (0:1) Bremen: Kainz bis zur 84., Junuzovic bis zur 91.; Hoffenheim: Grillitsch spielte durch, Posch und R. Zulj auf der Bank Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 1:1 (1:0) Freiburg: ohne Lienhart FC Augsburg - Hamburger SV 1:0 (1:0) Augsburg: Gregoritsch und Hinteregger spielten durch, ohne Danso Hannover 96 - FSV Mainz 05 3:2 (2:2) Hannover: Harnik und Sahin-Radlinger auf der Bank; Mainz: ohne Onisiwo VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin 1:0 (0:0) Hertha: Lazaro bis zur 86. RB Leipzig - Schalke 04 3:1 (1:0) Leipzig: Trainer Hasenhüttl, Sabitzer und Laimer spielten durch, Ilsanker ab 84; Schalke: Burgstaller spielte durch, Schöpf bis 55. Sonntag, 14.01.2018 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:0) Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 0:0 Dortmund: Trainer Stöger

Tabelle: