Bayern muss Dortmund die Daumen drücken

Wenn zwei sich streiten, freuen sich die Bayern. Mit einem Sieg am Samstag in Bremen kann sich der bisher unbesiegte Tabellenführer vorzeitig den Halbzeittitel in der Bundesliga sichern – vorausgesetzt, der Erzrivale spielt mit.

Sollte Dortmund gegen Leverkusen gewinnen, ist den Bayern die Herbstmeisterschaft nicht mehr zu nehmen. Andererseits kann es auch sein, dass es vorerst gar keinen Herbstmeister gibt, da die Bayern ihr letztes Hinrundenspiel gegen den VfB Stuttgart wegen der Teilnahme an der Klub-WM erst nach dem 18. Spieltag austragen.

Für Pep Guardiola ist die Frage nach dem Halbzeitmeister eher ungewöhnlich. „Die Bundesliga ist im Winter ja noch nicht zu Ende. Das ist nicht so wichtig“, sagte der Bayern-Coach. Zuvor musste sich der Spanier erst einmal erklären lassen, was genau die Herbstmeisterschaft bedeutet.