Und so sieht der Weg zur WM aus: Die neun europäischen Gruppensieger sind für die WM in drei Jahren qualifiziert. Die acht besten Gruppenzweiten rittern in Hin- und Rückspielen um die vier weiteren WM-Startplätze.



An der europäischen Ausscheidung nehmen alle 53 Mitgliedsländer teil. Für die Ermittlung der acht besten Gruppenzweiten werden in den Sechsergruppen die Ergebnisse gegen den Gruppenletzten nicht berücksichtigt.