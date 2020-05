Der vergessliche Herr Vastic

Dass der Verein jährlich 1,2 Millionen Schilling an Prämie für die Lebensversicherung bezahlt, er am Ende 10 Millionen Schilling kassiert hat - darüber will er nicht reden. Nur eines weiß der Zeuge: Die Finanz habe ihn aufgeklopft. "Ungefähr 600.000 Euro musste ich nachzahlen. Ich habe mich nicht strafbar machen wollen." Er sei das Thema jetzt so was von leid.



So ahnungslos er sich also präsentiert, kann Vastic zu den angeklagten Millionen-Schwarzzahlungen an die Spitzenkicker natürlich nichts beitragen. Das passt Ex-Sportmanager Heinz Schilcher gut. Schließlich ist er beschuldigt, Schwarzlöhne mit ausverhandelt zu haben. 12 Spieler hat Schilcher daher aufmarschieren lassen, keiner hat ihn belastet.