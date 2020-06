Rangnick hat mit Salzburg noch Großes vor

Er hat einen Job auf Zeit. Nur noch knapp vier Monate ist Ralf Rangnick Sportchef in Salzburg. Danach wird sich der 56-Jährige nur mehr um den deutschen Red-Bull-Klub Leipzig kümmern. "Wir sind in Salzburg so gut aufgestellt, dass es besser ist, es jetzt schon zu machen – für die Entwicklung beider Vereine", erklärte der Deutsche, warum er im Sommer bei Österreichs Meister aufhört.

Mit Salzburg hat Rangnick aber noch einiges vor: Titelverteidigung in der Bundesliga, im Cup so weit wie möglich kommen. Und: "Wir wollen weiter in Europa auf uns aufmerksam machen", sagte Rangnick am Donnerstag, zwei Tage vor dem Frühjahrsstart des Herbstmeisters am Samstag in Wr. Neustadt (18.30 Uhr, live Sky).