Der heimliche Sieger

Arnautovic und Co. rannten zum Nulltarif. Das Mitleid der Damen-Nationalspielerinnen wird sich in Grenzen halten, zumal die zum Unterschied zu den Herren nicht einmal im Falle eines Sieges finanziell belohnt werden. Selbst wenn sie am Samstag in der EM-Qualifikation gegen Dänemark ein kleines Fräulein-Wunder schaffen, gibt’s für sie nur Taggeld plus Bahn- oder Flugtickets.

Gleich elf Damen des Teamkaders haben Legionärs-Status. Gleich vier spielen beim FC Bayern.

Katja Trödthandl gelang im Gegensatz zu männlichen Landsleuten gar ein Transfer in die spanische Primera Division. Reich wird die Studentin auch in Valencia nicht.

Spätestens bei der Gage endet die Emanzipation.

wolfgang.winheim@kurier.at