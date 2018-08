Der gute Saisonstart ist bei Rapid schon wieder vergessen

Ab Montag war daher viel Zeit für Aufarbeitung und Analyse nötig. "Jeder einzelne muss sich an der Nase nehmen und sich fragen, ob er sich in den Spiegel schauen kann. Es ist von jedem im Moment zu wenig", sprach Schwab Klartext. Es sei nun wichtig, Sachen klipp und klar anzusprechen, um wieder in die Spur zu finden. Das ist schnell nötig. Denn schafft man es am Donnerstag (20.30 Uhr) nicht, den 1:2-Rückstand aus der Slowakei aufzuholen, wäre das erste große Saisonziel Europa League schon vor dem Play-off verpasst. Ein Horror-Szenario.

Sorge vor Slovan

Der Auftritt gegen den WAC machte nicht viel Hoffnung für das Drittrunden-Qualifikations-Rückspiel. "Natürlich ist es jetzt schon eine schwierige Situation, es brennt", wusste Schwab. "Wir müssen schnellstmöglich schauen, dass wir irgendwie auf die Füße kommen und elf Spieler am Platz kriegen, die kämpfen, die marschieren und die Leistung bringen." Sein Einsatz am Donnerstag ist wegen Muskelproblemen im Oberschenkel fraglich. "Ich habe es ab der 20. Minute gespürt. Bei jedem Pass ist der Zug stärker geworden, es hat immer mehr zugemacht. Hätte ich in der zweiten Halbzeit gespielt, wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis mehr passiert", erläuterte der Mittelfeldspieler.

Am Montag war eine Untersuchung angesetzt. Für Djuricin wäre ein positives Ergebnis enorm wichtig, ist Schwab doch aktuell bei Rapid nicht zu ersetzen. "Wir müssen uns das Selbstvertrauen jetzt in den nächsten Tagen erarbeiten und dann alles in die Waagschale werfen", gab der Wiener die Marschroute vor. Ein Weiterkommen gegen Bratislava könnte die Stimmung in Hütteldorf wieder etwas beruhigen. "Am Donnerstag können wir alles wieder gut machen", hoffte der Rapid-Trainer.