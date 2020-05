Der Goldtopf der UEFA

Am Mittwoch geht es für Sturm nicht nur um Ehre und Prestige, sondern vor allem um Millionen: Scheiden die Grazer gegen Borisow aus, dann wandern nur 2,1 Millionen Euro für das Erreichen des Play-offs und das Startgeld für die Europa League von einer Million Euro aufs Konto.



Gelingt wie erhofft der Aufstieg, dann wartet in der Gruppenphase der Champions League mehr Geld. Viel mehr: In der letzten Saison schüttete die UEFA 7,2 Millionen Euro Startgeld aus und dotierte einen Sieg mit 800.000 Euro (für ein Remis gab es die Hälfte). Die neuen Zahlen, die die UEFA erst noch bekannt gibt, werden mit Sicherheit nicht geringer ausfallen. Sollte Sturm weiterkommen, wird eventuell noch ein Stürmer geholt, da Roman Kienast nach seinem Mittelfußknochenbruch für rund sechs Wochen ausfällt – und damit in zwei Gruppenspielen nicht dabei ist.