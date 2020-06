Der "Clásico der Rekorde" steht an

Rekorde sind da, um gebrochen zu werden: Das dürfte das Motto von Barcelonas Lionel Messi und von Cristiano Ronaldo von Real Madrid sein.



Am Samstag steigt in Barcelona wieder einmal El Clásico. Spanische Medien feiern das Spiel jetzt schon als " Clásico der Rekorde". Real Madrid hat in der Primera Division noch immer vier Zähler Vorsprung auf Barcelona, das unbedingt gewinnen muss, um dem Titelrennen Spannung zu verleihen.

Barcelona-Coach Josep Guardiola hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: "Es erinnert mich an mein erstes Jahr. Damals fuhren wir mit vier Punkten Vorsprung nach Madrid, jetzt ist es genau umgekehrt. Die letzten drei Saisonen haben wir den Titel geholt, aber genauso hätte Real gewinnen können." Guardiola will seinen Fokus aber nicht nur auf Real richten. "Immerhin gibt es auch noch ein Halbfinale in der Champions League gegen Chelsea."