Deni Alar, der teure Hoffnungsträger

Die Hoffnung war groß, die Ablösesumme ebenfalls. 800.000 Euro ließ sich Rapid Deni Alar vor zehn Monaten kosten. Der 22-Jährige ist damit der teuerste Österreicher seit dem Bosman-Urteil, nur der Kroate Bazina kostete Rapid 2006 noch mehr.

Kapfenberg-Präsident Fuchs reklamierte eine Beteiligung an einem Weiterverkauf in den Vertrag, um später noch einmal mitzuverdienen. Denn der Aufstieg des U-21-Teamstürmers schien nach 14 Saisontoren für den Abstiegskandidaten unaufhaltsam.

Gekommen ist es ganz anders. Alar hält bei nur zwei Treffern für Rapid, gegen seinen Ex-Klub darf er am Mittwoch (20.30/Hanappi-Stadion) erst zum zweiten Mal im Frühjahr von Beginn an spielen. Wird die grüne Nummer 33 gar ein Rohrkrepierer? Ist der schüchterne Steirer vielleicht gehemmt durch die an seine Kosten gebundene Erwartungshaltung?

"Sicher nicht", sagt sein Manager Franz Masser. "Der Deni weiß ja gar nicht, wie viel genau er gekostet hat. Ich kenne ihn seit seiner Kindheit, und er hat sich immer nur für Fußball interessiert."