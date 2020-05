Den Bayern reichen 13 Minuten

Die Bayern marschieren eilenden Schrittes Richtung Meistertitel.



Nach dem 4:0-Sieg über Hertha BSC liegen die Münchner bereits fünf Punkte vor der Überraschungsmannschaft Mönchengladbach. Gomez (2), Ribéry und Schweinsteiger besorgten den nie gefährdeten Sieg. Österreichs Teamspieler David Alaba kam in der 73. Minute für Thomas Müller ins Spiel.



Vielleicht spielt der 19-jährige Mittelfeld-Allrounder im Frühjahr gar nicht für den deutschen Rekordmeister: Augsburg-Manager Andreas Rettig verkündete, dass der FC Augsburg einige Bayern-Spieler im Winter ausleihen möchte. Ob Alaba, der bereits in der vergangenen Rückrunde in Hoffenheim geparkt wurde, darunter ist, steht noch nicht fest.



Augsburg machte am Samstag Bekanntschaft mit zwei anderen Österreichern. Julian Baumgartlinger und Team-Heimkehrer Andreas Ivanschitz waren für Gegner Mainz im Einsatz. Ivanschitz ließ an seinem 28. Geburtstag bei einigen Freistößen sein Können aufblitzen. Geholfen hat es nicht - die Augsburger siegten durch einen Treffer von Callsen-Bracker kurz vor Schluss mit 1:0 und feierten so den ersten Saisonsieg.



Über eine Siegesprämie freuen durfte sich Martin Harnik, der zuletzt Österreichs Nationalteam aufgrund von Muskelproblemen fehlte. Seine Stuttgarter besiegten die Hoffenheimer, die Andreas Ibertsberger wieder nicht mitspielen ließen, mit 2:0. Harnik wurde dank einer Gelben Karte von der Statistik erfasst.