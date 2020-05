Daxbacher: "Greifen wieder an!"

Der Gejagte ist Meister Sturm Graz, aber der große Titelanwärter in der am 16./17. Juli beginnenden Fußball-Bundesliga-Saison heißt Red Bull Salzburg. Das sieht nicht nur Karl Daxbacher so, dessen Truppe gleich zum Auftakt am Sonntag (18.30 Uhr) in die Bullen-Arena muss. "Natürlich sind die Salzburger für mich wieder Titelfavorit Nummer eins. Sie haben sich neuerlich sehr gut verstärkt und müssen bei diesen finanziellen Möglichkeiten und dieser Kadergröße den Anspruch haben, den Titel zu erringen", sagte der Trainer des FK Austria Wien.



Der seit 21. Mai 2008 am Verteilerkreis amtierende 58-Jährige ließ eine unmissverständliche Ankündigung Richtung "Dosen-Imperium" folgen: "Wir greifen wieder an!" Wenn man zweimal knapp den Meistertitel versäume (Anm.: 2010 Zweiter, 2011 Dritter), dann sollte man sich natürlich den Titel zum Ziel setzen. "Das möchten wir für die neue Saison auch machen. Dass es schwierig wird, ist keine Frage."



Daxbacher baut darauf, dass seine Spieler um ein Jahr reifer geworden sind und mit Drucksituationen vielleicht ein bisschen besser umgehen könnten. "Das könnte ein Vorteil sein", glaubt der Niederösterreicher, dessen Kapitän Roland Linz die Ausgangslage ähnlich sieht: "Die Salzburger sind mein Titelfavorit, denn sie haben sich gut verstärkt." Er hofft freilich, dass die Austria um den Tabellenplatz an der Sonne ein Wörtchen mitreden wird.