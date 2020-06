David und der liebe Gott

Meine Kraft liegt in Jesus! Dieses Lebensmotto ist auf David Alabas Spielerprofil auf der offiziellen Homepage des FC Bayern Münchens zu lesen. Aus seinem tiefen religiösen Glauben hat der 19-jährige Shootingstar noch nie einen Hehl gemacht.

Er und seine Familie gehören der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten an. Eine christliche Bewegung, die weltweit rund 16 Millionen Glaubensmitglieder hat. Erziehung spielt im adventistischen Glauben eine große Rolle. Sie beruht auf den Prinzipien des Alten und Neuen Testaments. Mäßigung und Enthaltsamkeit in vielerlei Hinsicht zählen zu den wesentlichen Punkten. David Alaba gilt als bescheidener Mensch, der trotz seines Erfolgs nicht abhebt.

Wie wichtig der religiöse Glauben oder schlicht und einfach Rituale im Leistungssport sind, erklärt der Sportpsychologe Christopher Willis im KURIER-Gespräch. Er ist beratend am sportphysiologischen Kompetenzzentrum in Innsbruck tätig und arbeitet sowohl mit Sommer- als auch mit Wintersportlern. "Wenn Athleten wirklich von ihrem Glauben überzeugt sind, tun sie sich in der Regel leichter, mit dem Erwartungsdruck umzugehen." Vor allem hilft er Sportlern, kritische Situationen besser anzunehmen: "Der Glaube gibt Orientierung und erleichtert den Umgang mit der momentanen Wettbewerbs-Situation. Selbst mit Fehlschlägen können gläubige Sportler besser umgehen und diese akzeptieren, weil sie es durch ihren Glauben als Prüfung sehen."