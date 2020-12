David Alaba: "Wir haben die Qualität, um zur WM zu fahren"

Mitbekommen hat Alaba auch die Kritik am Spiel der Nationalmannschaft in den jüngsten Länderspielen. Wie er darüber denkt? „Ich verstehe die Kritik, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass wir sehr erfolgreich waren, uns für die EM qualifiziert und in der Nations League die Gruppe gewonnen haben.“

Gestiegene Erwartungshaltung

Die Kritik sei jedenfalls ein Beweis für die gestiegene Erwartungshaltung. „Die Ansprüche sind aber auch innerhalb der Nationalmannschaft sehr hoch“, versichert Alaba, der das vergangene Jahr vergleicht mit früheren Zeiten: „Wir haben jetzt sicher nicht immer so attraktiv gespielt, wie vor ein paar Jahren, aber solche Spiele zu gewinnen spricht auch für Qualität. Solche Partien haben wir früher oft auch nicht für uns entschieden.“

Woran es liegt, dass man unter Franco Foda zuletzt nicht so fesselnden Fußball geboten hat? „Wo es anfängt, ist nicht so einfach zu erklären, wir wollen natürlich in manchen Phasen des Spiels überlegener sein und besser Fußball spielen.“ Die großen Strapazen seien nicht zu unterschätzen, „weil die meisten von uns Leistungsträger bei ihren Vereinen sind.“

Es gebe aber mehrere Faktoren. „Wir suchen keine Ausreden und nehmen die Kritik mit, auch wenn wir nicht in allen Punkten gleicher Meinung sind und trotzdem erfolgreich gespielt haben.“