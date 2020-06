Das Wirr-Warr um Roger Schmidt

Wie geht es nun mit Schmidt weiter? Klar ist, dass er am Mittwoch im Cup-Viertelfinale in Wolfsberg auf der Trainerbank sitzen wird. Und obwohl die Salzburger in den sieben Duellen gegen die Kärntner ungeschlagen sind und fünf Mal siegreich blieben, spricht Schmidt von einer schweren Aufgabe: „Die Lavanttal-Arena ist ein schwieriges Pflaster. Wir wissen, was uns erwartet.“

Ob der gebürtige Sauerländer schon entschieden hat, was er in Zukunft beruflich machen wird, darüber kann nur spekuliert werden. Genauso wie nur darüber gemutmaßt werden kann, wann er seine Entscheidung der Öffentlichkeit mitteilen wird. Schnell ist nämlich ein ziemlich dehnbarer Begriff. Denn mehr als die Aussage, dass alles schon gesagt sei, gibt es von ihm persönlich momentan nicht.

In Salzburg wird jedenfalls davon ausgegangen, dass Schmidt zunächst die Mannschaft, Geschäftsführer Jochen Sauer und Sportchef Ralf Rangnick unterrichten wird. Letzterer ist derzeit übrigens nicht in Salzburg, sondern unterwegs auf Scoutingtour. Rangnick wird auch vor Ostern nicht mehr zurückerwartet.