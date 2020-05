Das Tiroler Warten auf den Torjubel

Kogler führt dazu eine andere Statistik ins Treffen. Jene der wackeren Defensive: Die hat in den letzten drei Runden nämlich nur einen Gegentreffer hinnehmen müssen. "In der Defensive verhalten wir uns sehr gut", lobt der Trainer, den als ehemaligen Verteidiger dieser Mannschaftsteil freut. "Außerdem: Was nützt uns ein Tor, wenn der Gegner drei schießt?", hält Kogler entgegen. Nicht ohne einen letzten Appell an seine Innsbrucker Offensivkräfte zu richten: "Wir müssen vorne sicher energischer und konsequenter auftreten und mehr Chancen erzwingen."