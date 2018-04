Das Salzburger Wunschlos ist wieder Arsenal

Der KURIER stellt die drei möglichen Gegner der Salzburger in den beiden Semifinalspielen der Europa League am 26. April und am 3. Mai vor:

Atletico Madrid: Der spanische Spitzenklub ist der Titelfavorit in der Europa League, auch die Salzburger schätzen die Madrilenen als den härtesten Gegner ein. Nachdem die Madrilenen im Herbst die Champions-League-Gruppenphase unerwartet und fürchterlich verpatzt hatten, ist die Mannschaft von Trainer Diego Simeone so richtig in Fahrt gekommen. In der Primera Division liegt Atletico auf Platz zwei vor Lokalrivalen Real, gegen den am vergangenen Wochenende auswärts ein 1:1 geholt werden konnte. Im Viertelfinale der Europa League gab es am Donnerstag ein 0:1 bei Sporting. Dank eines 2:0-Heimsiegers im Hinspiel konnte sich der Champions-League-Finalist von 2014 und 2016 aber die Niederlage leisten.

FC Arsenal: Die Gunners sind also wieder der Wunschgegner vieler Salzburger. Die Londoner setzten sich im Viertelfinale dank eines klaren 4:1-Heimsieges im Hinspiel gegen ZSKA Moskau durch. Im Rückspiel am Donnerstag gerieten die Gunners zwar 0:2 in Rückstand, Welbeck und Ramsey retteten mit ihren Toren noch ein 2:2. Für Trainerlegende Arsene Wenger und seine Mannschaft ist die Europa League die letzte Chance, um eine bisher verpatzte Saison zu retten. Nachdem Arsenal in der Premier League nur mehr theoretische Chancen auf Platz 4 und damit eine direkte Champions-League-Qualifikation hat, ist der Weg in die Eliteliga nur mehr über die Europa League offen. Dem Titelgewinner steht ja ein Fixplatz in der Champions-League-Gruppenphase zu.

Olympique Marseille: Mit den Franzosen haben die Salzburger in dieser Saison schon positive Erfahrungen gemacht. In der Gruppenphase war Marseille einer der Gegner. Salzburg gewann zu Hause durch ein Tor von Munas Dabbur mit 1:0. Im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gab es in Südfrankreich ein torloses Remis. Marseille ist jetzt aber sicher stärker als noch im Herbst, auch weil Mittelfeldstar Dimitri Payet wieder seine Form von der EM 2016 gefunden hat. Dank der Franzosen ist übrigens ein Red-Bull-Duell unmöglich geworden. Olympique machte im Rückspiel gegen RB Leipzig trotz eines schnellen Gegentreffers die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel wett und stieg in einem Torfestival dank eines 5:2-Heimsieges auf.