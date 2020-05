Das Jammern der Deutschen auf höchstem Niveau

Joachim Löw begegnet all den Zweiflern und Kritikern auf seine ganz eigentümliche Art. "Die machen sich alle viel mehr Sorgen als ich", erklärt der Bundestrainer. Im neunten Jahr im Amt kann den Breisgauer so schnell nichts mehr aus der Ruhe bringen. Schon gar nicht eine Niederlage in Polen, bei der sein Team 29 Torschüsse abgegeben hat und bis aufs Toreschießen fast alles richtig gemacht hat. "So kurios das jetzt auch klingen mag: wir waren in diesem Match besser als bei unserem Sieg zuletzt gegen die Schotten."

Deshalb kann er dem ganzen Gerede von einer Minikrise oder einer Post-WM-Leere nichts abgewinnen. "Jetzt haben wir nach 33 Qualifikationsspielen mal wieder verloren", sagt Löw, "das gibt’s halt einmal."

In den Augen des 54-Jährigen macht sein Team gerade wieder eine Selbstfindungsphase durch. Notgedrungen. Wenn schon alles über den Neustart und Generationswechsel beim entthronten Weltmeister Spanien spricht – der Umbau und die Verjüngung, die Löw seit der WM vollzogen hat, waren noch viel radikaler. Mit Lahm, Mertesacker und Klose haben drei Leistungsträger (gemeinsam 354 Länderspiele) die Karriere beendet, dazu sind Stützen wie Schweinsteiger, Khedira, Özil, Höwedes und Reus derzeit verletzt. "Es gab nach der Weltmeisterschaft mehr einschneidende Veränderungen, als ich mir erhofft habe", muss auch Löw zugeben. Das geht auf Kosten der Souveränität. Beim 0:2 gegen Polen war Boateng mit 26 der älteste Feldspieler. "Unsere jungen Spieler müssen auch einmal solche Erfahrungen machen", sagt Löw.

Eine andere Erfahrung würde er sich hingegen gerne ersparen: einen weiteren Ausrutscher heute gegen Irland. Denn zwei Pflichtspielniederlagen in Folge gab es unter Löw noch nie.