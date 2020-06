Damari-Transfer sprengt alle Dimensionen

Wenn der Kuratoriums-Vorsitzende Michael Häupl heißt, dann ist eine Generalversammlung der Wiener Austria im Rathauskeller quasi ein Heimspiel.

Gestern tagte man unter ebener Erd’ und vermeldete den Mitgliedern, dass der Damari-Verkauf nach Leipzig den Violetten große Einnahmen bescherte. Wirtschaft-Vorstand Markus Kraetschmer sprach von einem sehr guten Ergebnis, ein Vereins-Insider gar von einer historischen Summe, die weit über den 4,5 Millionen liegt, die man einst für Nacer Barazite von AS Monaco erhalten hatte. Der Israeli wäre mit dieser Ablöse auch der mit Abstand teuerste Spieler der Red-Bull-Geschichte. Bisher war das Joaquin Boghossian mit 6,9 Millionen Euro. Die Wiener müssen zwar mit einem Investor teilen, aber "der Löwenanteil der Einnahmen bleibt bei der Austria", sagte Kraetschmer.

Erstmals trat auch Franz Wohlfahrt als Sportdirektor der Veilchen offiziell (mit violetter Krawatte) in Erscheinung, immerhin hatte er davor seinen Vertrag mit dem ÖFB aufgelöst. "Ich habe viele Jahre im Fußball Erfahrungen gemacht, ich habe Emotion und Herz", sagte der 50-Jährige. Für Kritik, die es an seiner Person gegeben hat, habe er Verständnis. Wohlfahrts Vorgesetzter ist nun Kraetschmer. Der ehemalige Sportdirektor Thomas Parits ist bis Ende Mai nur noch in beratender Funktion tätig.