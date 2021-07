Dach-Einsturz: Twente will nach Schalke

Nach dem Einsturz eines Tribünendachs im Fußballstadion des FC Twente erwägt der niederländische Vizemeister zeitweilig nach Gelsenkirchen auszuweichen.



Champions-League-Spiele, die im Twente-Heimstadion in Enschede stattfinden sollten, könnten möglicherweise in der rund eine Autostunde entfernten Veltins-Arena des FC Schalke 04 ausgetragen werden. "Die beiden Klubs kommen gut miteinander aus, sie helfen sich gegenseitig in der Not", sagte Twente-Präsident Joop Munsterman am Freitag dem niederländischen Fernsehsender NOS.



Bei dem Dacheinsturz während laufender Arbeiten zur Erweiterung der Zuschauertribünen im Twente-Stadion "De Grolsch Veste" war zwe Männer getötet worden. 14 weitere Personen erlitten teils schwere Verletzungen. Das Team brach sein Trainingslager in der Provinz Zeeland ( Seeland) ab und kehrte nach Enschede zurück.