Rapid stolpert wieder über einen Zwerg

Wacker Innsbruck (4:0 in Allerheiligen) und Red Bull Salzburg, das mit einem 9:0 in St. Florian den höchsten Sieg in der ersten Runde feierte, stiegen im Gegensatz zu Rapid souverän in die zweite Runde auf. Diese wird am 6. August ausgelost und am 24./25. September gespielt.

Innsbruck ging gegen den steirischen Regionalligisten Allerheiligen durch Hauser schon in der 9. Minute in Führung, Bergmann erhöhte in der 20. Minute auf 2:0. Danach war es eine problemlose Angelegenheit für die Tiroler. "Es war von unserer Seite souverän", freute sich auch Trainer Roland Kirchler.

Auch Salzburg machte schnell alles klar. Hinteregger (10.), Meilinger (14.), Borges (18.) und Ilsanker (36.) sorgten für eine ruhige zweite Halbzeit für die Roten Bullen, nach der Pause legte Soriano mit einem Hattrick innerhalb von 13 Minuten (54., 58., 67.) nach.

Neben acht Bundesligisten haben auch alle neun Vereine der Ersten Liga (Aufsteiger Liefering war nicht spielberechtigt) den Aufstieg geschafft.