Cup: Sturm stolpert über Hartberg

Vor einem Jahr hatte sich die Austria aus Wien gegen die Austria aus Lustenau blamiert. 4:0 hatten die Vorarlberger im Cup-Viertelfinale auswärts gewonnen. Am Mittwoch gelang in Lustenau die Revanche, aber was für eine: Mit einem 2:1-Glückssieg erreicht man das Semifinale.



Austria Lustenau war bemüht, Austria Lustenau war spielbestimmend. Aber Austria Lustenau war lange zu ungefährlich, um die Abwehrmauer des Namenvetters zu gefährden. Die Wiener Austria hatte sich nämlich damit begnügt, die frühe 1:0-Führung zu verwalten. Jun war schon in der 8. Minute erfolgreich gewesen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde die Austria für die Passivität sogar noch belohnt: Ortlechner war nach einem Corner per Kopf erfolgreich.



Nach der Pause stand bei den Wienern Linz für Kienast auf dem Platz. Am Spiel änderte sich nichts. Oder doch: Lustenau erzielte durch Zwischenbrugger das Anschlusstor (64.). Dann drückte der Dritte der Erste Liga gegen den Dritten der Bundesliga auf den Ausgleich. Doch gefallen ist das 2:2 nicht mehr, obwohl die Wiener darum gebettelt hatten.



Probleme hatten auch die Salzburger Profis im Klub-Duell gegen die Salzburger Juniors. In der ersten Hälfte war die zweite Red-Bull-Mannschaft spielerisch besser. Der Führungstreffer durch Krenn (37.) war verdient. Erst kurz vor der Pause gelang den Profis durch Soriano den Ausgleich. Nach dem Wechsel musste Trainer Moniz Jantscher und Leonardo bringen, die er eigentlich schonen hatte wollen. Danach klappte es auch mit dem Toreschießen: Sekagya (75.), Teigl (77.) und Soriano mit seinem zweiten Treffer (81.) sorgten für einen doch noch klaren 4:1-Erfolg.