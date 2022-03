Cup-Halbfinale live: So steht es beim WAC gegen Red Bull Salzburg

Nachdem Red Bull Salzburg sich die neunte Meisterschaft in Serie fast schon abholbereit hergerichtet hat, möchten die Bullen auch im ÖFB-Cup die Weichen stellen. Um im Finale am 1. Mai in Klagenfurt dabei zu sein, mĂŒssen die Salzburger zunĂ€chst am Mittwoch-Abend (18 Uhr/live ORF 1) im Halbfinale den WAC ausschalten, der zuletzt öfter verloren als gewonnen hat. "Es ist ein K.o.-Spiel, da geht es wirklich um jeden Meter auf dem Platz", meinte Trainer Matthias Jaissle.