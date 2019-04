Cup-Halbfinale: LASK schockt Rapid mit früher Führung

Der LASK empfängt am Mittwochabend (live ORF eins) in der mit 6.100 Zuschauer ausverkauften TGW Arena in Pasching Rapid zum ÖFB-Cup-Halbfinalschlager. Diesmal ist aber nicht der Rekordmeister aus Wien Favorit, sondern die Elf von Oliver Glasner. "Die Spieler sind in guter Verfassung. Wir wollen ins Cup-Finale einziehen, das ist ein supergroßes Ziel von uns", betonte der LASK-Trainer. Nach den ersten 45 Minuten waren sie diesem Ziel bereits ein Stück näher, Goiginger brachte den LASK nach 16 Minuten in Führung.

LIVE-Spielstand:

LASK - Rapid Wien: 1:0

Tor: 1:0 (16.) Goiginger.

Aufstellungen:

LASK: A. Schlager - Ramsebner, Trauner, Wiesinger - Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann - Goiginger, Klauss, Joao Victor.

Rapid: Strebinger - Müldür, Sonnleitner, Hofmann, Auer - Grahovac, D. Ljubicic - Murg, Schwab, Schobesberger - Badji.