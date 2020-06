Cup: Gladbachs Mission impossible

Erst einer deutschen Mannschaft war es in der Geschichte der Bundesliga gelungen, den Bayern innerhalb einer Spielzeit drei Niederlagen zuzufügen: Eintracht Frankfurt hat dieses Kunststück in der Saison 1977/1978 fertiggebracht. "Wir wollen das Unmögliche möglich machen und den FC Bayern zum dritten Mal in dieser Saison besiegen", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.



Die Vorfreude auf das Duell der langjährigen Dominatoren im deutschen Fußball ist groß: "Das gibt Motivation für die kommenden Wochen. Ich denke, das ist das Highlight schlechthin", betonte Eberl vor dem Semifinale. Und auch Bayern-Trainer Jupp Heynckes zeigte sich ungewohnt euphorisch vor dem Duell mit seinem langjährigen Klub: "Das wird Emotion pur."



Doch nicht nur die Gäste werden mit breiter Brust auftreten, auch die Gladbacher konnte am Wochenende Selbstvertrauen tanken. Nach der kleinen Talfahrt mit zwei Unentschieden und einer Niederlage gegen die Nachzügler Hamburg, Freiburg und Nürnberg bewies das Überraschungsteam der Saison beim 2:1-Erfolg gegen Leverkusen wieder alte Stärke.